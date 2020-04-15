السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تبث نصائح باللغة الأوردية ضمن برامجها التوعوية بخطر فيروس كورونا بلغات عالمية



الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

ضمن مبادراتها التوعوية بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها بمنصتي تويتر والسناب شات مقطع فيديو مترجم باللغة الأوردية يحتوي على نصائح مهمة لتوقي فيروس

ويحتوي الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية من قراءة الأذكار والعمل بالآداب الشرعية، إلى جانب الطرق الحسية ومنها غسل اليدين بالصابون وتعقيمها باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطاس ، وطهي الأكل جيداً وتناول الغذاء الصحي، إلى جانب البعد عن التجمعات والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة .

ودعت الوزارة مختلف المكاتب الدعوية بالمملكة التي يزيد عددها على 400 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إلى نشر المادة عبر منصاتها الرقمية والإسهام في تحقيق الأمن الصحي واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات .

// انتهى //

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الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسضمن مبادراتها التوعوية بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها بمنصتي تويتر والسناب شات مقطع فيديو مترجم باللغة الأوردية يحتوي على نصائح مهمة لتوقي فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي للوباء .ويحتوي الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية من قراءة الأذكار والعمل بالآداب الشرعية، إلى جانب الطرق الحسية ومنها غسل اليدين بالصابون وتعقيمها باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطاس ، وطهي الأكل جيداً وتناول الغذاء الصحي، إلى جانب البعد عن التجمعات والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة .ودعت الوزارة مختلف المكاتب الدعوية بالمملكة التي يزيد عددها على 400 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إلى نشر المادة عبر منصاتها الرقمية والإسهام في تحقيق الأمن الصحي واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات .// انتهى //00:04ت م0257

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