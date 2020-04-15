السعودية اليوم / ثلاث مبادرات تقدمها جمعية " كبدك " للمرضى



بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

تواصل الجمعية

وأوضح المدير العام لجمعية " كبدك " عبدالعزيز الحميد ، أن الجمعية أطلقت ثلاث مبادرات : الأولى استضافة استشاريين متخصصين في التوعية والتثقيف و أسباب انتقال الفيروسات وطريقة التعامل عند الإصابة عن طريق البث المباشر ، ومبادرة إيصال الدواء لمرضى الكبد في مناطق المملكة ، ومبادرة تعنى بتوعية طبقات المجتمع حول مرض الكبد وأهمية الوقاية منه ، مبيناً أن الجمعية استهدفت في هذه المبادرات أكثر من 1300 مريض .

ونوه الحميد بالدور البارز والدعم الملموس من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، للجمعية على جميع الأصعدة .

// انتهى //

23:40ت م

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بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد " كبدك " بمنطقة القصيم تقديم مبادراتها للمرضى و الإسهام في تخفيف جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتقديم مبادراتها المجتمعية الصحية ومساندة القطاع الصحي ومرضى الكبد على وجه الخصوص .وأوضح المدير العام لجمعية " كبدك " عبدالعزيز الحميد ، أن الجمعية أطلقت ثلاث مبادرات : الأولى استضافة استشاريين متخصصين في التوعية والتثقيف و أسباب انتقال الفيروسات وطريقة التعامل عند الإصابة عن طريق البث المباشر ، ومبادرة إيصال الدواء لمرضى الكبد في مناطق المملكة ، ومبادرة تعنى بتوعية طبقات المجتمع حول مرض الكبد وأهمية الوقاية منه ، مبيناً أن الجمعية استهدفت في هذه المبادرات أكثر من 1300 مريض .ونوه الحميد بالدور البارز والدعم الملموس من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، للجمعية على جميع الأصعدة .// انتهى //23:40ت م0254

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