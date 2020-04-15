السعودية اليوم / صحة عسير تجري ١١ عملية جراحية للقلب و ١٦٦ عملية قسطرة قلبية تداخلية



أبها 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أجرت صحة عسير ممثلة في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب خلال الشهر الماضي، ١١ عملية جراحية للقلب و ١٦٦ قسطرة قلبية تداخلية.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه تم خلال الفترة صرف ٥٤٠ وصفة طبية ، وتقديم ٥٠ استشارة عن بعد، وإجراء ١١٤٦٢ تحليلاً مخبرياً ، و ٤٨٥ إجراءً طبيا غير تداخلي.

ويأتي ذلك في ظل التزام منسوبي صحة عسير في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس

// انتهى //

23:34ت م

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أبها 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأجرت صحة عسير ممثلة في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب خلال الشهر الماضي، ١١ عملية جراحية للقلب و ١٦٦ قسطرة قلبية تداخلية.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه تم خلال الفترة صرف ٥٤٠ وصفة طبية ، وتقديم ٥٠ استشارة عن بعد، وإجراء ١١٤٦٢ تحليلاً مخبرياً ، و ٤٨٥ إجراءً طبيا غير تداخلي.ويأتي ذلك في ظل التزام منسوبي صحة عسير في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ( COVID-19 ) .// انتهى //23:34ت م0252

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