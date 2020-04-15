قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه: وجهت إدارته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية بعد أسبوع من تهديد بوقف المساعدات الأمريكية الممنوحه لها.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي حول تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد من البيت الأبيض، أن المنظمة فشلت في تقديم معلومات شفافة حول وباء "كوفيد 19".

وأوضح في كلمته أنه كان يمكن إنقاذ آلاف الأرواح لو أرسلت منظمة الصحة العالمية خبراء إلى الصين في وقت مبكر منذ بدء تفشي الفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إخفاقات المنظمة تسببت في وفاة الآلاف، فضلا عن أنها لم تعطِ أولوية لإجراءات السلامة العامة.

Advertisements

وأكد ترامب أن إدارته تبذل قصارى جهدها لمساعدة الدول التي تعاني نقصًا في الإمدادات الطبية من أجل مساندتها في مكافحة الوباء.

والأسبوع الماضي كان ترامب شنّ هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية ، إذ كتب في تغريدة على "تويتر" أنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً.. من المثير للدهشة أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".

وهدّد الرئيس الأمريكي بتعليق دفع المساهمة الماليّة التي تقدمها بلاده لمنظّمة الصحّة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

وحينها قال ترامب: "سنعلّق (دفع) الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، لكنه ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان بقوله إنّه لم يقرّر تعليق الدفع بل يعتزم فقط دراسة هذه الإمكانية.