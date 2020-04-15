العين الإخبارية - وكالاتالأربعاء 2020/4/15 01:18 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل إصابة بكورونا لشخص متعاف، موضحا أن بعض الأشخاص المصابين لم تظهر عليهم أعراض كورونا لكنهم نقلوا العدوى لغيرهم.
وقال "جابر"، لـ"الغد الأردنية" إن الشخص خرج من المستشفى يوم 9 أبريل/نيسان الجاري، وكانت نتيجة الفحص سلبية، أي أنه غير مصاب".
وأضاف: "الشخص اتصل بوزراة الصحة بعد شعوره بأعراض الفيروس، وأجرينا الفحوصات وجاءت النتيجة إيجابية".
وأشار إلى أن الشخص المصاب مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد لا يعدي أحدا، لكن يبقى الفيروس في دمه، موضحا أنه سيتم إجراء فحوص جديدة للمصاب للتأكد من حالته.
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