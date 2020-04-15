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يواصل منسوبو مرور منطقة جازان تكثيف جهودهم ومهامهم في طرقات وميادين المنطقة الرئيسة لتطبيق أمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فيروس كورونا، يوميًا على مدار الساعة.
وفي التفاصيل، رصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية خلو شوارع وميادين المنطقة الرئيسة من السيارات والمارة إلا من الأمن؛ إذ أُقيم عددٌ من نقاط التفتيش في تلك الطرق والميادين بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من مدير مرور منطقة جازان لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم أولاً، ثم الحد من انتشار فيروس كورونا.
جازان مرور جازان منع التجول فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 12:29 AM
"الخليج 365" رصدت خلو شوارع وميادين المنطقة من السيارات والمارة"مرور جازان" يواصل مهامه ويشيد بالتزام المواطنين بمنع التجول
يواصل منسوبو مرور منطقة جازان تكثيف جهودهم ومهامهم في طرقات وميادين المنطقة الرئيسة لتطبيق أمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فيروس كورونا، يوميًا على مدار الساعة.
وفي التفاصيل، رصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية خلو شوارع وميادين المنطقة الرئيسة من السيارات والمارة إلا من الأمن؛ إذ أُقيم عددٌ من نقاط التفتيش في تلك الطرق والميادين بإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من مدير مرور منطقة جازان لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم أولاً، ثم الحد من انتشار فيروس كورونا.
، "مرور جازان" يواصل مهامه ويشيد بالتزام المواطنين بمنع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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