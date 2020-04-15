، ضَبْط لاعبَيْن تهكَّما على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل في جدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - 15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 12:25 AM
شرطة مكة: يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامةضَبْط لاعبَيْن تهكَّما على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل في جدة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
، ضَبْط لاعبَيْن تهكَّما على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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