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هطلت قبل قليل أمطار متفرقة على محافظة شقراء، وعدد من مراكزها، وشملت مراكز أشيقر والفرعة والحريق والمشاش والقصب وغسلة والوقف وقرية الجوفان.
وفي التفاصيل، أدت السيول إلى تجمعات مائية، أغرقت الشوارع والميادين في المحافظة، كما جرى إثرها وادي "أبا الطلاح" شمال أشيقر.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 12:12 AM
ملأت الشوارع والميادين.. وسال إثرها وادي "أبا الطلاح" بأشيقرشاهد .. هطول أمطار متفرقة على محافظة شقراء ومراكزها
هطلت قبل قليل أمطار متفرقة على محافظة شقراء، وعدد من مراكزها، وشملت مراكز أشيقر والفرعة والحريق والمشاش والقصب وغسلة والوقف وقرية الجوفان.
وفي التفاصيل، أدت السيول إلى تجمعات مائية، أغرقت الشوارع والميادين في المحافظة، كما جرى إثرها وادي "أبا الطلاح" شمال أشيقر.
، شاهد .. هطول أمطار متفرقة على محافظة شقراء ومراكزها ،
المصدر : الخليج 365
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