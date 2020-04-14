شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير ٢٨٥ مقرّاً لإسكان العاملين في عسير والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أعمال تطوير ٢٨٥ مقراًّ لإسكان العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية بمنطقة عسير، اليوم، وفق النموذج الذي اعتمده مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ويعمل على تنفيذ المشروع إحدى الشركات الوطنية وفق أعلى المعايير الصحية والوقائية ليكون نموذجًا إرشاديًّا لإسكان العاملين في الشركات والمؤسسات الأخرى، بمشاركة 17 لجنة في محافظات المنطقة، تمثل سبع جهات حكومية تشمل إمارة المنطقة والمحافظات ، ومديرية الشؤون الصحية، والأمانة والبلديات التابعة لها، وشرطة المنطقة، إضافة إلى وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية والتجارة.

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