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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السنغالي جهود احتواء «كورونا»

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات جائحة كورونا المستجد، والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته.

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