اخبار السعوديه

إيقاف أحد منسوبي جامعة أم القري وطالب يسيئان للوطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أحد منسوبي جامعة أم القري وطالب يسيئان للوطن والان نبدء بالتفاصيل

وجه مدير جامعة أم القرى، بكف يد أحد منسوبي الجامعة عن العمل، بعدما نشر بعض التغريدات المسيئة للوطن وتأييد لأفكار منحرفة.

كما قرر إيقاف أحد طلاب برنامج الدراسات العليا فى الجامعة عن الدراسة، بعدما نشر تغريدات مسئية للوطن ورموزه وتأييده لأفكار منحرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف أحد منسوبي جامعة أم القري وطالب يسيئان للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا