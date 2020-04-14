شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أحد منسوبي جامعة أم القري وطالب يسيئان للوطن والان نبدء بالتفاصيل

وجه مدير جامعة أم القرى، بكف يد أحد منسوبي الجامعة عن العمل، بعدما نشر بعض التغريدات المسيئة للوطن وتأييد لأفكار منحرفة.

كما قرر إيقاف أحد طلاب برنامج الدراسات العليا فى الجامعة عن الدراسة، بعدما نشر تغريدات مسئية للوطن ورموزه وتأييده لأفكار منحرفة.