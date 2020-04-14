أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل "رصد وتصفية" خلية الأميرية الإرهابية، شرقي القاهرة، والتي أسفرت عن مقتل جميع عناصر الخلية.



وقالت الداخلية، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعنتق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عده أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة ، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين".

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وأضافت أنه "تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أسفر عن مقتل 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على ٦ بنادق آليه و٤ سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".

وأسفر تعامل قوات الأمن مع تلك العناصر عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الامن الوطنى وإصابه ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الاطار تم تحديد احد مخازن الاسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الارهابى وباستهدافه عثر على ٤ بنادق اليه وكمية من الذخيره ، وتوالى نيابة امن الدولة العليا التحقيق .