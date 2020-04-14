القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت الطبيبة السعودية نادية الغامدي دولة الإمارات العربية المتحدة للتطوع بها، مجسدة قيم العطاء والإخاء وعلاقات متجذرة جمعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تصريحها لـ"العين الإخبارية"، قالت الدكتورة نادية الغامدي إنها بتطوعها تخدم بلدها الثاني الإمارات، وإن تجربة التطوع شعور عظيم بالوقوف إلى جانب زملائها من مواطنين ومقيمين في مواجهة وباء كورونا، الذي يحتاج إلى عمل جماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية نادية الغامدي.. قصة ملهمة للتطوع في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.