قال مصدر أمني مصري، الثلاثاء، إن الخلية التي نجحت قوات الأمن في تصفيتها بمنطقة الأميرية تتبع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الخلية المكونة من 5 عناصر كانت تخطط لاستهداف عدد من المنشآت القبطية.

وأكد أن الخلية كانت على اتصال بتنظيم الإخوان الإرهابي، وخططا لتنفيذ عمليات مشتركة.

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وفي وقت سابق، داهمت قوات الأمن المصرية خلية إرهابية في منطقة الأميرية شرقي القاهرة، ونجحت في تصفية عناصرها، قبل استشهاد ضابط أثناء تبادل إطلاق النار.

المداهمة تمت بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن اختباء مجموعة إرهابية بإحدى الشقق، واتخاذها وكرا لتخزين الأسلحة.

وتبادل عناصر الخلية إطلاق النار مع الشرطة، ما أسفر عن استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني خلال المداهمة.