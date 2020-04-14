- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أجرى منسوبو "صحة عسير" في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب، 11 عملية جراحية للقلب و166 قسطرة قلبية تداخلية، خلال الفترة من 1 مارس حتى 13 أبريل 2020.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم خلال نفس الفترة صرف 540 وصفة طبية، وتقديم 50 استشارة عن بعد، وإجراء 11462 تحليلاً مخبرياً، و485 اجراء طبياً غير تداخلي.
يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).
محمد طيران أبها
بندر آل عوض نجران وزارة الصحة صحة عسير فيروس كورونا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 11:44 PM
"آل شايع": صرف 540 وصفة طبية وتقديم 50 استشارة عن بعد وإجراء 11462 تحليلاًفي خضم الجائحة.. "صحة عسير" تجري 11 جراحة بالقلب و166 قسطرة تداخلية
أجرى منسوبو "صحة عسير" في مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب، 11 عملية جراحية للقلب و166 قسطرة قلبية تداخلية، خلال الفترة من 1 مارس حتى 13 أبريل 2020.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم خلال نفس الفترة صرف 540 وصفة طبية، وتقديم 50 استشارة عن بعد، وإجراء 11462 تحليلاً مخبرياً، و485 اجراء طبياً غير تداخلي.
يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).
، في خضم الجائحة.. "صحة عسير" تجري 11 جراحة بالقلب و166 قسطرة تداخلية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في خضم الجائحة.. "صحة عسير" تجري 11 جراحة بالقلب و166 قسطرة تداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.