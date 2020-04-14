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أكد مدير شرطة محافظة الحديدة اليمنية عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صعّدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
وفي التفاصيل، أوضح العميد ورق، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة "أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".اليمن مليشيا الحوثي وقف إطلاق النار
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 11:46 PM
قال إن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها
أكد مدير شرطة محافظة الحديدة اليمنية عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صعّدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
وفي التفاصيل، أوضح العميد ورق، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة "أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".
، "ورق": "الحوثي" يواصل خرق الهدنة ويستهدف الأحياء السكنية بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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