، بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تبثُّ نصائح باللغة الأوردية للوقاية من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‫ضمن برامجها للتوعية بخطر الفيروس بلغات عالمية عبر منصات التواصل

ضمن مبادراتها التوعوية بثَّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها بمنصتَي تويتر والسناب شات مقطع فيديو مترجمًا باللغة الأوردية، يحتوي على نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي للوباء.

وفي التفاصيل، يحتوي الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية، من قراءة الأذكار، والعمل بالآداب الشرعية، إلى جانب الطرق الحسية، منها غسل اليدين بالصابون، وتعقيمهما باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطس، وطهي الأكل جيدًا، وتناوُل الغذاء الصحي، إلى جانب البُعد عن التجمعات، والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة.

ودعت الوزارة مختلف المكاتب الدعوية بالسعودية، التي يزيد عددها على ٤٠٠ مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، إلى نشر المادة عبر منصاتها الرقمية، والإسهام في تحقيق الأمن الصحي، واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات. فيروس كورونا الجديد