، بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تبثُّ نصائح باللغة الأوردية للوقاية من كورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ضمن مبادراتها التوعوية بثَّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها بمنصتَي تويتر والسناب شات مقطع فيديو مترجمًا باللغة الأوردية، يحتوي على نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي للوباء.
وفي التفاصيل، يحتوي الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية، من قراءة الأذكار، والعمل بالآداب الشرعية، إلى جانب الطرق الحسية، منها غسل اليدين بالصابون، وتعقيمهما باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطس، وطهي الأكل جيدًا، وتناوُل الغذاء الصحي، إلى جانب البُعد عن التجمعات، والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة.
ودعت الوزارة مختلف المكاتب الدعوية بالسعودية، التي يزيد عددها على ٤٠٠ مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، إلى نشر المادة عبر منصاتها الرقمية، والإسهام في تحقيق الأمن الصحي، واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات. فيروس كورونا الجديد
بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تبثُّ نصائح باللغة الأوردية للوقاية من كوروناعبدالله العنزي الخليج 365 2020-04-14
ضمن مبادراتها التوعوية بثَّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها بمنصتَي تويتر والسناب شات مقطع فيديو مترجمًا باللغة الأوردية، يحتوي على نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي للوباء.
وفي التفاصيل، يحتوي الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية، من قراءة الأذكار، والعمل بالآداب الشرعية، إلى جانب الطرق الحسية، منها غسل اليدين بالصابون، وتعقيمهما باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطس، وطهي الأكل جيدًا، وتناوُل الغذاء الصحي، إلى جانب البُعد عن التجمعات، والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة.
ودعت الوزارة مختلف المكاتب الدعوية بالسعودية، التي يزيد عددها على ٤٠٠ مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، إلى نشر المادة عبر منصاتها الرقمية، والإسهام في تحقيق الأمن الصحي، واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:45 PM
ضمن برامجها للتوعية بخطر الفيروس بلغات عالمية عبر منصات التواصل
ضمن مبادراتها التوعوية بثَّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها بمنصتَي تويتر والسناب شات مقطع فيديو مترجمًا باللغة الأوردية، يحتوي على نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي للوباء.
وفي التفاصيل، يحتوي الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية، من قراءة الأذكار، والعمل بالآداب الشرعية، إلى جانب الطرق الحسية، منها غسل اليدين بالصابون، وتعقيمهما باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات أثناء العطس، وطهي الأكل جيدًا، وتناوُل الغذاء الصحي، إلى جانب البُعد عن التجمعات، والعمل بتوجيهات الجهات المسؤولة.
ودعت الوزارة مختلف المكاتب الدعوية بالسعودية، التي يزيد عددها على ٤٠٠ مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، إلى نشر المادة عبر منصاتها الرقمية، والإسهام في تحقيق الأمن الصحي، واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات.
، بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تبثُّ نصائح باللغة الأوردية للوقاية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "الشؤون الإسلامية" تبثُّ نصائح باللغة الأوردية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.