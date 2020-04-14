شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ضبط 7طن من البطاطس و650 كيلو من البصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت وزارة "التجارة" بلاغ مواطن ورد عبر "تويتر" حيث وقفت على الموقع المخالف الذي تم استغلاله بتخزين 7 طن من البطاطس.

كما تمكنت الوزارة من ضبط 650 كيلو من البصل، وعليه تم مصادرة الكميات وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التحقق من سلامتها.