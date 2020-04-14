شاهد.. ضبط 7طن من البطاطس و650 كيلو من البصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):باشرت وزارة "التجارة" بلاغ مواطن ورد عبر "تويتر" حيث وقفت على الموقع المخالف الذي تم استغلاله بتخزين 7 طن من البطاطس.
كما تمكنت الوزارة من ضبط 650 كيلو من البصل، وعليه تم مصادرة الكميات وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التحقق من سلامتها.
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