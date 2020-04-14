شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس على تبوك والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة الطقس على تبوك والمنطقة الشرقية.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس على المنطقة الشرقية عبارة عن رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثانية صباح الأربعاء.

كما حذرت من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الثالثة صباح الأربعاء.