شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس على تبوك والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة الطقس على تبوك والمنطقة الشرقية.
وأكدت الهيئة أن حالة الطقس على المنطقة الشرقية عبارة عن رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثانية صباح الأربعاء.
كما حذرت من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الثالثة صباح الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من الطقس على تبوك والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.