مستشار تسويق يكشف موعد انتهاء أزمة "كورونا" (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف الدكتور محمد حطحوط، مستشار تسويق اليوم الثلاثاء، متى تنتهي أزمة فيروس كورونا وتعود المياه إلى مجاريها. كشف الدكتور محمد حطحوط، مستشار تسويق اليوم الثلاثاء، متى تنتهي أزمة فيروس كورونا وتعود المياه إلى مجاريها. وقال حطحوط خلال برنامج " معالي المواطن " : علم التنبأ له علماء متخصصين، يجب أن يكون التنبأ من وزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة. وأضاف : هناك فرق بين انتهاء أزمة كورونا وانتهاء الحظر، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة أكد أن الأزمة ستستمر أشهر. وتابع : يجب على أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة أن يحضروا أنفسهم للفترة القادمة، ويجب أن نوحد الجهود لأن الحظر سيستمر حتى تعود الأمور طبيعية.

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