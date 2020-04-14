بالفيديو .. ضبط عمالة مخالفة تغش في تصنيع المعقمات بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من القبض على عمالة مخالفة تستغل معملاً لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة المصدر وبطرق مخالفة. تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من القبض على عمالة مخالفة تستغل معملاً لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة المصدر وبطرق مخالفة. وأوضحت الوزارة، أن ذلك تم بفضل كمين محكم، حيث قامت بمصادرة الكميات، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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