"الأمن السيبراني" يُطلق مسابقة "تحدي الهوماثون".. والتسجيل يستمر 5 أيام

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن إطلاق مسابقة (تحدي الهوماثون) لتعزيز الحلول الابتكارية لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا في 8 مجالات رئيسة يبدأ التسجيل فيها بدءًا من اليوم حتى نهاية يوم السبت 18 إبريل الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن تحدي الهوماثون الذي ستجري فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 25 إبريل الجاري سيكون باب التنافس فيه مفتوحًا للمبرمجين من داخل السعودية والدول العربية، وتبلغ مجموع جوائزه (85 ألف دولار) تقسم على أفضل 3 حلول برمجية وتقنية في مجالات (الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية، التعليم، الصحة، العمل عن بعد، الخدمات اللوجستية، التجارة، والترفيه)، بواقع 50 ألفًا للأول، و25 ألفًا للثاني، و15 ألفًا للثالث.

ويأتي إطلاق هذا التحدي الذي ستجري فعالياته في أجواء افتراضية، بمشاركة محكمين دوليين من كبريات الشركات التقنية العالمية، تماشيًا مع رؤية 2030، واتساقًا مع الظروف الراهنة لجائحة كورونا، بهدف إظهار حلول برمجية وتقنية نوعية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن تكون مخرجات الهوماثون موجّهة للحكومات والشركات والمجتمعات في العالم العربي، بما يعزز ويوفر حلول العمل عن بعد، وروابط الصلة بين المطورين في العالم العربي، وسيكون تأثير الحلول المقدمة على المجتمعات العربية شرطًا أساسيًّا للمشاركة في التحدي الذي يستمر لمدة 7 أيام، على أن تكون تلك الحلول على شكل (software, Hardware، pos).

وسيمنح الهوماثون المشاركين فرصة إيجاد أكبر قدر ممكن من التحديات التي تواجه الحكومات، وسيسهم كذلك في تسليط الضوء على المهارات التقنية، ما سيفسح المجال في تسليط الضوء على المهارات التقنية وما سيسمح باستقطابهم للعمل في السعودية مستقبلًا.

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