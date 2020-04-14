بصندوق المركبة.. ضبط مندوب توصيل حاول تهريب شخص أثناء «منع التجول»

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة البكيرية، من القبض على مندوب في أحد تطبيقات التوصيل خلال محاولته تهريب زميله أثناء منع التجول.
وكان مواطن، يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قد حاول إيصال زميله داخل الصندوق الخلفي للمركبة في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وكشفت محاولته إحدى النقاط الأمنية بالبكيرية، وتم تحرير مخالفة منع تجول لهما، ثم تحويلهما للشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.
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