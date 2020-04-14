لجنة متابعة مستجدات كورونا تحذر من «خلطات وخرافات» في مواجهة الفيروس

حذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، من اللجوء لاستخدام خلطات غريبة أو الاعتماد على خرافات لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا، «هناك أنواع كثيرة من الخلطات تنتشر بطرق متعددة وهي غريبة وعجيبة جدًّا وأشبه بخرافات وخزعبلات، حتى إن البعض يزعم أنه رآها في المنام، بينما لم يُثبت أي منها أنه ذو قيمة أو نافع للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مجددًا التحذير من الانجراف وراء الشائعات.

من جانبه، أوضح الأمين والمتحدث باسم لجنة تنظيم سكن العمالة الدكتور أحمد قطان، أنه تم تشكيل لجنة معنية بأوضاع سكن العمالة مكونة من 8 جهات برئاسة وزارة البلدية والشؤون القروية، حيث تطلع يوميًّا على جميع الإحصاءات بشأن سكن العمالة في جميع مناطق المملكة، واتخذت -بشكل عاجل- إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس في أماكن تجمع سكن العمالة منها إطلاق بوابة إلكترونية لبناء قاعدة بيانات للسكن البديل أو العقارات التي تصلح سكن بديل للعمالة، معلنًا توفر قرابة الألف عقار وتتسع إلى 250 ألف ساكن بعدد 60 ألف غرفة، فضلًا عن تشكيل فريق للتواصل مع ممثلين القطاع الخاص، لإيجاد حلول سريعة لحل وتحسين أوضاع سكن العمالة.

واستكمل «قطان» تم تحديث اللائحة التنفيذية لاشتراطات سكن العمالة باشتراطات جديدة بالتعاون مع المركز الوطني للوقـايـة من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، لضمان مطابقة الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على حملة تواصل مع جميع الوافدين بعدت لغات تشرح الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وكيفية الحد من انتشاره.

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ودعا «قطان»، جميع فئات منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عماله إلى أهمية الحرص واتخاذ الإجراءات اللازمة في لائحة اشتراطات سكن العمالة، وذلك بتحسين أوضاع السكن بشكل عاجل، إلى جانب توفير عدد من الغرف الداخلية لديها لتكون جاهزة لعزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم، مع أهمية التواصل سريعًا مع وزارة الصحة لاتخاذ التعليمات والتوجيهات اللازمة، حاثًّا على تنظيف وتعقيم السكن بما لا يقل عن مرة واحدة أسبوعيًّا، وفحص العمالة من مرة إلى مرتين يوميًّا.

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