بالصور.. تعليم الطائف تتسلم أولى دفعات المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، وتم تخزينها وحفظها في مستودعات الإدارة إلى حين اكتمال وصول باقي المقررات الدراسية، تمهيدًا لترحيلها وتوزيعها للمدارس؛ وذلك انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر والجيد لعام دراسي جديد وضمان وصول المقررات الدراسية إلى المدارس منذ وقت مبكر.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، إن الإدارة تعمل على إعداد آلية وخطة عمل مجدولة زمنيًّا تتضمن الإجراءات والمهامّ والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات لضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها، بما يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية للبنين والبنات، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العامّ للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

إلى ذلك، قامت فرق النظافة والصيانة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -وبالتنسيق مع إدارة المستودعات- بتعقيم وتطهير لمستودعات الإدارة الرئيسية بالحوية، وذلك بتوجيه من المدير العامّ للتعليم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبما يضمن بيئة آمنة وصحية بالمستودعات.

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