الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار غزيرة على 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة، والتي تصحبها رياح سطحية نشطة.

وأضافت الهئية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمطار الرعدية ستكون متوسطة إلى غزيرة ويصحبها بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدي الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة والرياض وأجزاء من مناطق، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية والحدود الشمالية.

ووفق «الأرصاد»، يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في معظم المناطق:

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