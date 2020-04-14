تنتج مزارع الدواجن في نجران 3500 طبق بيض بإجمالي 120 ألف بيضة يوميا، وعدد 8 حظائر إنتاج يتم تغطية المنطقة ومناطق مجاورة بكل يسر وسهولة وتشتهر المزارع بتربية الدواجن بعدد 15 ألفا لكل حظيرة، وأفاد آل حيدر مالك المزارع بالتنسيق المتواصل مع الأمانة وفرع وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار في نجران في ظل جائحة الكورونا لوصول طبق البيض للمستهلك بسعر لا يتجاوز 16 ريالا، ويتوفر البيض في نجران يوميا، ويتم توزيعه عبر المناديب. كما يزيد إنتاج الطماطم في نجران بشكل يومي فإحدى المزارع تنتج يوميا من 700 إلى 800 كرتون يوميا بوزن من 7 إلى 8 كيلو للكرتون بمساحة 30 دونما ويتم بيعها في الصباح الباكر في الأسواق المركزية، وبدورها يتم توزيع الإنتاج لمحلات الخضار والفواكه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 120 ألف بيضة يوميا تنتجها نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.