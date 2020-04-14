قضايا تعدٍ على ممتلكات وأراضي البلديات وعسير تتصدر 5710

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تسجيل 5710 قضايا تعديات على الممتلكات والأراضي البلدية خلال عام 2019 موزعة على 16 أمانة منطقة ومحافظة في المملكة، إضافة إلى 42.467 قضية استحكام، في وقت لم تسجل أمانة محافظة حفر الباطن أي قضية تعديات أو استحكام خلال العام.

وبحسب بيانات إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، تصدرت أمانة منطقة عسير بعدد قضايا التعديات بـ 1361 قضية، تلتها أمانة منطقة المدينة المنورة بعدد 1023 قضية. كما تصدرت أمانة منطقة عسير أيضا في عدد قضايا الاستحكام خلال عام 2019 بتسجيل 8867 قضية استحكام، فيما جاءت أمانة محافظة الأحساء في المرتبة الثانية بعدد قضايا الاستحكام بـ7680 قضية استحكام.

قضايا الاستحكام والتعديات بحسب الأمانة

العاصمة المقدسة

33

3856

المدينة المنورة

1023

3623

منطقة الرياض

751

1317

محافظة جدة

314

1988

المنطقة الشرقية

10

181

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منطقة عسير

1361

8867

منطقة القصيم

97

1043

منطقة جازان

162

8740

منطقة الجوف

703

673

منطقة تبوك

228

محافظة حفر الباطن

- عدد قضايا التعديات 0

- عدد قضايا الاستحكام 0