قضايا تعدٍ على ممتلكات وأراضي البلديات وعسير تتصدر 5710

وبحسب بيانات إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، تصدرت أمانة منطقة عسير بعدد قضايا التعديات بـ 1361 قضية، تلتها أمانة منطقة المدينة المنورة بعدد 1023 قضية. كما تصدرت أمانة منطقة عسير أيضا في عدد قضايا الاستحكام خلال عام 2019 بتسجيل 8867 قضية استحكام، فيما جاءت أمانة محافظة الأحساء في المرتبة الثانية بعدد قضايا الاستحكام بـ7680 قضية استحكام.
قضايا الاستحكام والتعديات بحسب الأمانة
العاصمة المقدسة
33
3856
المدينة المنورة
1023
3623
منطقة الرياض
751
1317
محافظة جدة
314
1988
المنطقة الشرقية
10
181
منطقة عسير
1361
8867
منطقة القصيم
97
1043
منطقة جازان
162
8740
منطقة الجوف
703
673
منطقة تبوك
228
محافظة حفر الباطن
- عدد قضايا التعديات 0
- عدد قضايا الاستحكام 0
كانت هذه تفاصيل خبر قضايا تعدٍ على ممتلكات وأراضي البلديات وعسير تتصدر
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