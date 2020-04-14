بدء توزيع المقررات المدرسية

تسلّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أول دفعة من المقررات الدراسية، للعام الدراسي الجديد 1442، وتم تخزينها وحفظها في مستودعات الإدارة، إلى حين اكتمال وصول باقي المقررات الدراسية، تمهيدا لترحيلها وتوزيعها على المدارس. وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن الإدارة تعمل على إعداد آلية وخطة عمل مجدولة زمنيا، تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات، لضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها، بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية، لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية، والمدارس بالمكاتب الداخلية للبنين والبنات. كما قامت فرق النظافة والصيانة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وبالتنسيق مع إدارة المستودعات، بعملية تعقيم وتطهير مستودعات الإدارة الرئيسية في الحوية، بما يضمن بيئة آمنة وصحية في المستودعات.



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