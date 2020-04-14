دورات إثرائي تحسب كنقاط في المفاضلة

أكد المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة منصور العتيبي أن دورات "إثرائي" ونظام اعتمادها في الترقيات لموظفي الخدمة المدنية معتمدة من معهد الإدارة العامة وتحسب كنقاط في المفاضلة لدورات معهد الإدارة العامة بحد أقصى 30% "كل دورة 10%" وفي اعتمادها كنقاط للترقية في الجهات الحكومية، فالأمر راجع للجهة في اعتماد نسبة عناصر الترقية. أوضح أنه حسب الترشيح والقبول لموظفي القطاع العام في نظام القبول في البرامج التدريبية، ويقاس معيار القبول على مدى إكمال المرشح للبرامج التدريبية الإلكترونية في منصة إثرائي خلال الفترة من نهاية الترشيح للفصل التدريبي السابق وحتى نهاية الترشيح الفصل التدريبي الحالي. بين أنه في معايير المفاضلة بين المرشحين داخل جهة الترشيح هي معايير القبول وعدد النقاط وطريقة استخدام المعيار ونفاط المعيار من صفر إلى 30 نقطة يحصل المرشح على 10 نقاط عن كل برنامج تدريبي إلكتروني تم إكماله على منصة إثرائي خلال الفترة من نهاية الترشيح للفصل التدريبي السابق وحتى نهاية الترشيح للفصل التدريبي الحالي بحد أقصى ثلاثة برامج تدريبية إلكترونية وفي حالة عدم إكمال أي من برنامج تدريبي على منصة إثرائي خلال الفترة يمنح المرشح صفرا في المعيار.



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