إزالة 50 مطبا عشوائيا من شوارع الطائف

تخلصت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع من أكثر من 50 مطبا عشوائيا أقامها مخالفون دون التنسيق مع الأمانة، وذلك بشوارع وأحياء الطائف خلال المرحلة الأولى من حملة سلامة مرتادي الشوارع والمخصصة لإزالة المطبات العشوائية والتي تتسبب في التأثير السلبي على الحركة المرورية وسلامة سائقي المركبات وإتلاف الطبقة الأسفلتية. أوضحت أمانة الطائف أنها نفذت برنامجا لإزالة المطبات ومهدئات السرعة العشوائية والتي ينشئها بعض المخالفين دون مراعاة لشروط ومواصفات السلامة المرورية، وعملت الفرق الميدانية على رصد للمطبات المخالفة حديثة الإنشاء وتحديد مواقعها، وقامت آليات الإمانة بإزالتها تباعًا وإعادة الطبقة الأسفلتية إلى ما كانت عليه قبل المخالفة ومن ثم استدعاء صاحب المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه. بينت الأمانة أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال رصد مستمرة لمثل هذه المخالفات سواء في شوارع الطائف أو الضواحي والمراكز التابعة لتغطية كافة المواقع بالمحافظة وإزالة الضرر عن الأهالي، مشددة على ضرورة تقيد المواطنين بعدم التنفيذ العشوائي للمطبات في الطرقات والشوارع الداخلية بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة مخالفة الأنظمة.



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