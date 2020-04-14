أمطار عسير تنعش الأجواء والدفاع المدني يراقب

هطلت، أمس، أمطار متفرقة على منطقة عسير شملت العديد من المحافظات، وسالت على أثرها العديد من الشعاب والأودية، وأنعشت الأجواء. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد لـ»دوت الخليج» إن الأمطار شملت مدينة أبها ومحافظة سراة عبيدة والحرجة وتثليث وطريب، وكانت من متوسطة إلى خفيفة، ولم تسجل أي حوادث أو بلاغات بسبب الحجر المنزلي. ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر وتجنب مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية، ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. كمية الأمطار أبها خفيفة سراة عبيدة خفيفة إلى متوسطة Advertisements تثليث متوسطة الحرجة متوسطة



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