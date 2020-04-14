23 مخالفة على مصانع ثلج ترصدها هيئة الغذاء

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصدها 23 مخالفة على 3 مصانع ثلج، حيث تم تطبيق العقوبات بحق تلك المصانع ومتابعة تصحيح المخالفات، مبينةً أنها معنية بترخيص مصانع الثلج المعدة منتجاتها للاستهلاك الآدمي، وأن شروط مزاولة النشاط لمصانع المياه المعبأة والثلج المحلية تتم من خلال «منصة رحلة العميل» وهي الحصول على ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة وتسجيل جميع المنتجات الغذائية في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وتكون مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بالمنتج والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالمنشأة والمنتجات الغذائية المراد إنتاجها، موضحةً أنه يمكن الحصول على المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة سواءً عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التقييس الخليجية وعن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء. المواصفات القياسية لهيئة الغذاء والدواء 1- بطاقة المواد الغذائية المعبأة SFDA FD/GSO 9 2- بطاقات المواد المعبأة المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية SFDA FD/GSO 2281 3- اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة SFDA FD/GSO168 4- الثلج المعـد للاستهلاك الآدمي GSO 384



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