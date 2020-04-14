23 مخالفة على مصانع ثلج ترصدها هيئة الغذاء

المواصفات القياسية لهيئة الغذاء والدواء
1- بطاقة المواد الغذائية المعبأة SFDA FD/GSO 9
2- بطاقات المواد المعبأة المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية SFDA FD/GSO 2281
3- اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة SFDA FD/GSO168
4- الثلج المعـد للاستهلاك الآدمي GSO 384
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