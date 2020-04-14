وجه مدير جامعة أم القرى بكف يد أحد منسوبي الجامعة وإيقاف طالب دراسات عليا عن الدراسة، بعد أن تداول مغردون تغريدات لهما مسيئة للوطن ورموزه ولما تضمنته التغريدات من تأييد لأفكار منحرفة وعبارات ومواقف مرفوضة جملة وتفصيلا. كما قررت الجامعة توجيه الجهات المعنية والمختصة باستكمال جميع الإجراءات تجاههما، والرفع للجهات المختصة. وأكد مدير الجامعة أن الجامعة ستتصدى بكل حزم وقوة لأي أفكار منحرفة أو متطرفة تخالف التوجهات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-كف يد أحد منسوبي جامعة أم القرى وإيقاف دراسة طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.