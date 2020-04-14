السعودية اليوم / 165 مستفيداً من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بالعويقيلة



عرعر 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

تمكن القطاع الصحي بالعويقيلة التابع لصحة الحدود الشمالية، من خدمة 165 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة " وصفتك توصلك لبيتك " خلال الأسبوعين الماضيين ، في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين في منازلهم حفاظاً على سلامتهم .

وأوضحت مديرة الرعاية الصيدلية بالقطاع الصحي الدكتوره نشمية الشمري، أن مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها مستشفى العويقيلة والمراكز الصحية للوقاية من

وكان القطاع الصحي بالعويقيلة قد اتخذ العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة مستشفى من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية, وتعليق زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الروتينية, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.

// انتهى //

22:19ت م

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عرعر 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستمكن القطاع الصحي بالعويقيلة التابع لصحة الحدود الشمالية، من خدمة 165 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة " وصفتك توصلك لبيتك " خلال الأسبوعين الماضيين ، في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين في منازلهم حفاظاً على سلامتهم .وأوضحت مديرة الرعاية الصيدلية بالقطاع الصحي الدكتوره نشمية الشمري، أن مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها مستشفى العويقيلة والمراكز الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع انتشاره, ولتقليل المراجعة للمستشفى والمراكز الصحية وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وخدمتهم من خلال تخصيص المستشفى والمراكز الصحية أرقاما للتواصل وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله للمنزل مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى, واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل .وكان القطاع الصحي بالعويقيلة قد اتخذ العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة مستشفى من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية, وتعليق زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الروتينية, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.// انتهى //22:19ت م0236

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