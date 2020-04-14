السعودية اليوم / مصر تشارك في اجتماع منظمة السياحة العالمية لبحث التبعات السلبية على القطاع بسبب كورونا



القاهرة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

شارك وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني في اجتماع وزراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ( UNWTO )؛ الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث الإجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات السلبية على القطاع السياحي من تداعيات فيروس

وأوضحت وزارة السياحة المصرية في بيان اليوم، أن المشاركين توافقوا على أن أولى مراحل الخروج من الأزمة تكمن في الاعتماد على السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة، ودعوا إلى ضرورة إيلاء أهمية بالغة للحفاظ على الصحة العامة للسائحين والعاملين في قطاع السياحة وضرورة الاستعداد بمزيد من الدعم المالي للقطاع خاصة الشركات الصغيرة والفئات الأكثر ضعفا.

// انتهى //

22:14ت م

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القاهرة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسشارك وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني في اجتماع وزراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ( UNWTO )؛ الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث الإجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات السلبية على القطاع السياحي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة السياحة المصرية في بيان اليوم، أن المشاركين توافقوا على أن أولى مراحل الخروج من الأزمة تكمن في الاعتماد على السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة، ودعوا إلى ضرورة إيلاء أهمية بالغة للحفاظ على الصحة العامة للسائحين والعاملين في قطاع السياحة وضرورة الاستعداد بمزيد من الدعم المالي للقطاع خاصة الشركات الصغيرة والفئات الأكثر ضعفا.// انتهى //22:14ت م0233

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