

المدينة المنورة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

يواصل مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين على مدار الـساعة, حيث وثقت عدسة وكالة الأنباء

ويُعد مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة الذي وجه سمو أمير المنطقة بتفعيل خدماته خلال هذه المرحلة، أحد المنصات التي تعمل بصورة تكاملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بمشاركة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة والعمل على معالجة البلاغات وتحقيق الاستجابة السريعة للملحوظات كافة المتعلقة بشأن التدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المركز يستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: ( 0148213316- 0148213271- 0148254074- 0148213288) .

// انتهى //

21:59ت م

0227



المدينة المنورة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسيواصل مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين على مدار الـساعة, حيث وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جانباً من أعمال المركز الذي تُباشر فيه مختلف الجهات الحكومية, العمل لمعالجة طلبات المواطنين والمقيمين, والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ويُعد مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة الذي وجه سمو أمير المنطقة بتفعيل خدماته خلال هذه المرحلة، أحد المنصات التي تعمل بصورة تكاملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بمشاركة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة والعمل على معالجة البلاغات وتحقيق الاستجابة السريعة للملحوظات كافة المتعلقة بشأن التدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.يُذكر أن المركز يستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: ( 0148213316- 0148213271- 0148254074- 0148213288) .// انتهى //21:59ت م0227

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة يواصل تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.