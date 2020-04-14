السعودية اليوم / مستشفى الملك فهد بالمدينة يطلق مبادرة "خليك.احنا.نجيك" ومبادرة إيصال الأدوية للمرضى بمنازلهم



المدينة المنورة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أطلق مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ممثلا بقسم الرعاية الصحية المنزلية مبادرة تحت عنوان ( خليك .. احنا نجيك)، ومبادرة إيصال الأدوية للمرضى بمنازلهم ممثلا بقسم الرعاية الصيدلية، وذلك حرصا على سلامة المراجعين وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر أنه من تاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤١ هـ , بلغ عدد الوصفات التي تم إيصالها إلى المرضى بمنازلهم منذ انطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية 3250 وصفة دوائية للمرضى داخل المدينة ، مبيناً أنه فيما يخص مبادرة ( خليك.احنا.نجيك ) التي أطلقها قسم الرعاية المنزلية بلغ عدد الزيارات الفعليه المنزليه ٢٧٨ زيارة وعدد الزيارات الصوتية ٢٢٥ وعدد الزيارات المرئية خمس زيارات ،كما بلغ عدد المرضى المستفيدين من تأمين وإيصال الأدوية ٨٦ مريضا ، وتم تأمين وإيصال الملزمة الطبيه لعدد ٨٩، وتأمين وإيصال المكملات الغذائية لعدد ١٨ مريضا، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين تم إجراء الفرز البصري لهم بلغ ٥٧ مريضًا ، ومن تم تثقيفهم عن فيروس كورونا من المرضى ومرافقيهم بلغ ٢٧٨ مريضاً ومرافقاً .

وأشار المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر إلى أن هذه المبادرات تأتي التزاما من المستشفى بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من أجل سلامة المرضى والمراجعين ،مبينا أن مبادرة ( خليك.احنا.نجيك) تمكن المرضى المسجلين لدى قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المستشفى كالاستشارات الطبية عبر الرقم 0544619134 , وكذلك توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، داعياً الراغبين لطلب هذه الخدمة بالتواصل عبر الواتساب 0544619027 أو عبر الهاتف على الرقم 0148474954.

وكشف الدكتور أشقر أن لدى المستشفى مبادرة توصيل الأدوية الشهرية للمنازل لمرضى المستشفى ومركز السكر والغدد الصماء وذلك من خلال التواصل عبر الوتساب على الرقم 0148463076.

//انتهى//

21:49ت م

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المدينة المنورة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأطلق مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ممثلا بقسم الرعاية الصحية المنزلية مبادرة تحت عنوان ( خليك .. احنا نجيك)، ومبادرة إيصال الأدوية للمرضى بمنازلهم ممثلا بقسم الرعاية الصيدلية، وذلك حرصا على سلامة المراجعين وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر أنه من تاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤١ هـ , بلغ عدد الوصفات التي تم إيصالها إلى المرضى بمنازلهم منذ انطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية 3250 وصفة دوائية للمرضى داخل المدينة ، مبيناً أنه فيما يخص مبادرة ( خليك.احنا.نجيك ) التي أطلقها قسم الرعاية المنزلية بلغ عدد الزيارات الفعليه المنزليه ٢٧٨ زيارة وعدد الزيارات الصوتية ٢٢٥ وعدد الزيارات المرئية خمس زيارات ،كما بلغ عدد المرضى المستفيدين من تأمين وإيصال الأدوية ٨٦ مريضا ، وتم تأمين وإيصال الملزمة الطبيه لعدد ٨٩، وتأمين وإيصال المكملات الغذائية لعدد ١٨ مريضا، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين تم إجراء الفرز البصري لهم بلغ ٥٧ مريضًا ، ومن تم تثقيفهم عن فيروس كورونا من المرضى ومرافقيهم بلغ ٢٧٨ مريضاً ومرافقاً .وأشار المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر إلى أن هذه المبادرات تأتي التزاما من المستشفى بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من أجل سلامة المرضى والمراجعين ،مبينا أن مبادرة ( خليك.احنا.نجيك) تمكن المرضى المسجلين لدى قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المستشفى كالاستشارات الطبية عبر الرقم 0544619134 , وكذلك توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، داعياً الراغبين لطلب هذه الخدمة بالتواصل عبر الواتساب 0544619027 أو عبر الهاتف على الرقم 0148474954.وكشف الدكتور أشقر أن لدى المستشفى مبادرة توصيل الأدوية الشهرية للمنازل لمرضى المستشفى ومركز السكر والغدد الصماء وذلك من خلال التواصل عبر الوتساب على الرقم 0148463076.//انتهى//21:49ت م0224

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