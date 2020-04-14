السعودية اليوم / الأمم المتحدة: مخاوف من فقدان لقاحات الحصبة لأكثر من 117 مليون طفل مع انتشار كوفيد-19



الأمم المتحدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أوضحت المبادرة الأممية لاستئصال الحصبة والحصبة الألمانية، أنه في ظل استمرار انتشار كوفيد-19 عالميا، قد يفقد أكثر من 117 مليون طفل في 37 دولة تلقي لقاح الحصبة المنقذ للحياة، حيث تم تأجيل حملات التحصين ضد الحصبة في 24 دولة؛ وسيتم تأجيل المزيد.

جاء ذلك في بيان صادر، اليوم، عن مبادرة استئصال الحصبة والحصبة الألمانية، التي يشارك فيها كلا من الصليب الأحمر الأمريكي، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، واليونيسف، ومؤسسة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت المبادرة إلى أن هذه الجائحة تتطلب جهدا منسقا والتزاما بالموارد لضمان حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم، وهم يواجهون ويستجيبون لهذا التهديد الجديد.

وحثت المبادرة البلدان على مواصلة خدمات التحصين الروتينية، مع ضمان سلامة المجتمعات والعاملين الصحيين، إلى جانب إجراء تحليل دقيق للمخاطر والفوائد عند اتخاذ قرار بشأن بتأجيل حملات التطعيم استجابة لتفشي المرض.

وشددت المبادرة على أنه في حال تم إيقاف التطعيم بسبب انتشار كوفيد-19، يجب تكثيف الجهود لتعقب الأطفال غير المطعمين، للتمكن من تزويد السكان الأكثر ضعفا بلقاحات الحصبة بمجرد أن يصبح القيام بذلك ممكنا.

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