شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,450 كرتون تمور في محافظة عدن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:22 مساءً, 14 أبريل 2020 م المناطق - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,450 كرتونًا من التمور في مديريتي خور مكسر وكريتر بمحافظة عدن، استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة وأسر الشهداء.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,450 كرتون تمور في محافظة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.