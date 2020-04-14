شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره القرغيزي يستعرضان تطورات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا اليوم، مع وزير خارجية الجمهورية القرغيزية تشينغيز أيداربيكوف. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، واستعراض الملفات الإقليمية والدولية المُلحة، كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في التصدي له واحتواء تداعياته على مختلف المستويات.

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