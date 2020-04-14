شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكثيف الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع الجهات الأمنية ، بتكثيف الرقابه علي سائقي التطبيقات الإلكترونيه للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية في نقل الطلبات ضماناً لوصولها بطريقه آمنه وصحيه للمستهلكين.

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