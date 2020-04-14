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أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم (الثلاثاء)، عن تأييده لنائبه السابق جو بايدن لنيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.
واعتبر "أوباما" في بيان أوردته "رويترز"، أن اختيار "بايدن" نائبًا له كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها، واصفًا إياه بـ"الصديق المقرب".
وبانتهاء حملة بيني ساندرز الأسبوع الماضي، بقي "بايدن" المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية
"أوباما" يعلن تأييد "بايدن" في الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-14
أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم (الثلاثاء)، عن تأييده لنائبه السابق جو بايدن لنيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.
واعتبر "أوباما" في بيان أوردته "رويترز"، أن اختيار "بايدن" نائبًا له كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها، واصفًا إياه بـ"الصديق المقرب".
وبانتهاء حملة بيني ساندرز الأسبوع الماضي، بقي "بايدن" المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:03 PM
اعتبر أن اختياره نائبًا له كان قرارًا صائبًا
أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم (الثلاثاء)، عن تأييده لنائبه السابق جو بايدن لنيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.
واعتبر "أوباما" في بيان أوردته "رويترز"، أن اختيار "بايدن" نائبًا له كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها، واصفًا إياه بـ"الصديق المقرب".
وبانتهاء حملة بيني ساندرز الأسبوع الماضي، بقي "بايدن" المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.
، "أوباما" يعلن تأييد "بايدن" في الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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