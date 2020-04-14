، البحرية البريطانية: مسلحون يعتلون سطح سفينة في خليج عمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة

أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، أن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان اليوم (الثلاثاء).

وأضافت في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني، أن "التقارير تفيد بأن السفينة راسية الآن على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت العمليات أنها تراقب الموقف، ونصحت كل السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة.البحرية البريطانية