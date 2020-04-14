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علّق العراق ترخيص وكالة رويترز للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.
وأفادت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بأنها قررت سحب ترخيص "رويترز" لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار)، على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.
وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر في ظل الظروف الحالية مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.
في المقابل، أعربت "رويترز" عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالقصة التي "استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وأن رأي وزارة الصحة كان ممثلاً فيها بصورة كاملة".
وكان تقرير "رويترز" المنشور في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، قد نقل عن ثلاثة أطباء مشاركين في إجراء الفحوص ومسؤول في وزارة الصحة ومسؤول سياسي بارز قولهم: "إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة حينئذ وهو 772".فيروس كورونا الجديد
العراق يعاقب "رويترز" بالغرامة وتجميد النشاط بسبب تقرير عن "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-14
علّق العراق ترخيص وكالة رويترز للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.
وأفادت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بأنها قررت سحب ترخيص "رويترز" لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار)، على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.
وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر في ظل الظروف الحالية مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.
في المقابل، أعربت "رويترز" عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالقصة التي "استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وأن رأي وزارة الصحة كان ممثلاً فيها بصورة كاملة".
وكان تقرير "رويترز" المنشور في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، قد نقل عن ثلاثة أطباء مشاركين في إجراء الفحوص ومسؤول في وزارة الصحة ومسؤول سياسي بارز قولهم: "إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة حينئذ وهو 772".
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:14 PM
الوكالة أكدت تمسكها بما نشرته
علّق العراق ترخيص وكالة رويترز للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.
وأفادت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بأنها قررت سحب ترخيص "رويترز" لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار)، على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.
وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر في ظل الظروف الحالية مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.
في المقابل، أعربت "رويترز" عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالقصة التي "استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وأن رأي وزارة الصحة كان ممثلاً فيها بصورة كاملة".
وكان تقرير "رويترز" المنشور في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، قد نقل عن ثلاثة أطباء مشاركين في إجراء الفحوص ومسؤول في وزارة الصحة ومسؤول سياسي بارز قولهم: "إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة حينئذ وهو 772".
، العراق يعاقب "رويترز" بالغرامة وتجميد النشاط بسبب تقرير عن "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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