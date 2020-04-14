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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، محاولات هجومية عدة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى.
في سياق متصل، أحبط الجيش اليمني هجمات مماثلة للميليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وبين "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني صد هجوماً حوثياً وقتل عشرات المهاجمين وأسر آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.اليمن الجيش الوطني اليمني إيران مليشيا الحوثي
الجيش اليمني يحبط هجمات متزامنة للحوثيين في الجوف وصنعاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-14
أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، محاولات هجومية عدة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى.
في سياق متصل، أحبط الجيش اليمني هجمات مماثلة للميليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وبين "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني صد هجوماً حوثياً وقتل عشرات المهاجمين وأسر آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:35 PM
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:32 PM
كبد الميليشيا قتلى وجرحى وأسرى
أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، محاولات هجومية عدة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى.
في سياق متصل، أحبط الجيش اليمني هجمات مماثلة للميليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وبين "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني صد هجوماً حوثياً وقتل عشرات المهاجمين وأسر آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.
، الجيش اليمني يحبط هجمات متزامنة للحوثيين في الجوف وصنعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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