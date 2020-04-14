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وزارة التعليم تقرر فسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة التعليم قررت فسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية، بالتزامن مع استمرار التعليم عن بُعد، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازي لمواجهة (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة في تعميم لها، أنه سيتم إشعار متعهدي التشغيل والأسر المنتجة المشغلين للمقاصف بالفسخ، وتوقيع الإشعار وختمه من قِبَلِ أطراف التعاقد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم إعادة الأجرة المستحقة للمدارس عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، إلى متعهدي التشغيل والآسر المنتجة المشغلة.

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