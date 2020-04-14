شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طفل يقبل «الجواز السعودي» أثناء عودته من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول طفل سعودي يقبل «الجواز السعودي» أثناء عودته من الخارج. أظهر مقطع فيديو متداول طفل سعودي يقبل «الجواز السعودي» أثناء عودته من الخارج. وظهر في الفيديو الطفل وهو يجبل الجواز السعودي ويبتسم ليعبر عن فرحته بعودته إلى أرض الوطن. يذكر أن عودة هؤلاء المواطنين تأتي ضمن رحلات الإعادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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