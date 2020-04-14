شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وقاية وعلاج كورونا بالحجامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف عالم أبحاث السرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن حقيقة وقاية وعلاج مصابين فيروس كورونا بالحجامة.
وقال الدكتور : لا تسمع للإشاعات ولا لتسويق بعض الممارسات او المزاعم التي تستغل الأزمات لتسويق بضائعهم او نشاطهم او بضاعتهم او أشياء وهمية.
وأضاف : التزم بالتعليمات، وابق في بيتك ولا تصدق أي معلومة الا من مصادرها الرسمية وليس من مصدر يقولون أو مصدر مجهول.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وقاية وعلاج كورونا بالحجامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.