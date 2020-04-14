شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وقاية وعلاج كورونا بالحجامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عالم أبحاث السرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن حقيقة وقاية وعلاج مصابين فيروس كورونا بالحجامة.

وقال الدكتور : لا تسمع للإشاعات ولا لتسويق بعض الممارسات او المزاعم التي تستغل الأزمات لتسويق بضائعهم او نشاطهم او بضاعتهم او أشياء وهمية.

وأضاف : التزم بالتعليمات، وابق في بيتك ولا تصدق أي معلومة الا من مصادرها الرسمية وليس من مصدر يقولون أو مصدر مجهول.