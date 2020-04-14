شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تأثر الشيخ الجهني عنده قراءته لآيات من سورة الفتح في صلاة مغرب اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو تأثر الشيخ عبدالله الجهني، ، إمام وخطيب المسجد الحرام، عنده قراءته في صلاة المغرب اليوم لآيات من القرآن الكريم. وثق مقطع فيديو تأثر الشيخ عبدالله الجهني، ، إمام وخطيب المسجد الحرام، عنده قراءته في صلاة المغرب اليوم لآيات من القرآن الكريم. وكان الجهيني يقرأ آيات من سورة الفتح، وعندما بدأ في قراءة آية :"لَّقَد صَدَق اللَّه رَسُولَه الرُّؤْيَا بِالْحَق لتدخلن الْمَسْجِد الْحَرَام إِن شَاء اللَّهُ آمِنِين"، تأثر وبدأ في البكاء وتوقف لثواني بسيطة ثم استكمل قراءة باقي الآيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تأثر الشيخ الجهني عنده قراءته لآيات من سورة الفتح في صلاة مغرب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.